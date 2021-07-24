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【短訊騙案】借「吳亦凡」名義 手機短訊稱差5000元可保釋 揚言「我會為你寫一首rap」 網民：真的會有人受騙嗎？

理財智慧 08:00 2021/07/24

分享：

相信不少市民曾收過來歷不明的來電或短訊，以騙取個人資料，近日有一名台灣女網民於網上討論區發文，指收到署名內地男星「吳亦凡」的求救簡訊，令樓主哭笑不得，更直言「現在詐騙集團出頭（把戲）真的很多。」最後，樓主更開玩笑表示「大家打個5000元人民幣（約港幣 $6,000）可以得到吳籤哥哥的rap。」

樓主還提供了手機簡訊截圖，內文如下：「你好，我是吳亦凡，我沒有侵犯那些女的，我現在被關進監獄，還差5000元人民幣（約港幣 $6,000）就能交保出來，我的支付寶號碼是ＸＸＸＸＸＸＸＸ，你現在幫過我，我承諾讓你加入我的個人粉絲團，並替你寫一首屬於你的Rap，謝謝。」

接圖放大手機簡訊截圖：

    點擊圖片放大


【延伸閱讀】老人家搭的士　被司機騙用900元買下假iPhone　網民反斥：有沒有覺得是自己貪心？ 【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

代言人吳亦凡捲入桃色醜聞 康師傅靠穩 維達良品鋪子下挫     【下一頁

此帖文一出，引來網民熱烈回應，他們快被截圖笑瘋，並回應：「我要笑死超好笑」、「淪落到被詐騙消費」、「詐騙集團怎麼沒有幫羅志祥求救呢？」、「 真的有人會受騙嗎？」、「我也很想收到.....我想發限時動態，哈哈哈哈！」、「還幫我寫rap，他根本不會rap」、「這個詐騙集團很跟上時事」、「他缺那5000元嗎？哈哈哈哈！」、「監獄裡面可以用手機嗎？」

 

 

其他回應：

為什麼感覺真的會有年紀小的迷妹會付錢？

這比他說：「你有free style嗎？」還要紅

5000買他的rap好像也不值

 

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責任編輯：陳頌潔

吳亦凡 醜聞 台灣

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