【樓市現象】望海景讀書特別醒神　內地生預繳一年租　34.8萬高市價入市

踏入暑假，不少內地生都趁機租樓，為開學前做好打算。香港置業范文濤說，蔚藍灣畔2座高層B室，向西南望海景，實用面積約763平方呎，3房套連多用途房間隔，月租原叫價以2.85萬元，放租3個月後，獲內地生接洽，終以2.9萬元承租，實用呎租約38元，高於市價。

代理續說，租客為幾位內地生，僅透過視像睇樓，因鍾情單位裝修企理、望開揚海景，加上有小巴直達科技大學，故即預繳一年租金承租，即34.8萬元。

資料顯示，原業主於2005年9月以約448萬元購入上述單位，若以目前租金2.9萬元計算，租金回報率約7.8厘。

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