  • 33°C
香港時間 : 2021723日 (五) 17:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【動漫節2021】中國移動推雲遊戲挑戰活動　送Galaxy 5G手機、UGAME福袋

科技 17:40 2021/07/23

分享：

中國移動香港（CMHK）於動漫節舉辦「中國移動 5G 電競盃 2021」活動，更推出雲遊戲平台UGAME挑戰等活動。

一年一度動漫節於今（23）日正式開鑼，中國移動香港（CMHK）為本年動漫節大會指定5G通訊服務供應商。不但首度主辦「中國移動 5G 電競盃 2021」活動，更推出雲遊戲平台UGAME，為一眾入場者提供手遊試玩活動。

＜＜【動漫節2021】政府突限制入場人數　主辦方估計每天有2萬人未能入場  展商仍盼有7位數生意額

＜＜【東奧限定】Google夥日本動畫公司推動畫網頁遊戲　網民大讚製作精緻

「香港動漫電玩節 2021」於今年7月23日至26日舉行，入場者可透過中國移動香港展位參與5G手遊挑戰，包括《明日之後》、《Gerena 傳說對決》、《UGAMESmoots Summer Games》、《UGAME- WRC 8》等遊戲。另外，現場將送出多部Samsung Galaxy新型號5G手機、4000張5G體驗卡、MyLink積分、電競手掣等獎品。

此外，CMHK亦為用戶推出首個雲遊戲平台UGAME。並在現場舉行「UGAME 競速賽」及「UGAME 越野賽」，讓玩家體驗電競UGAME雲遊戲，參加者可獲得UGAME福袋，而優勝者更可獲Samsung Galaxy最新系列5G手機。

責任編輯：李寶如

相關文章

【東京奧運】合味道紀念館香港推「清仔x奧運Foodie套裝」　限量200份售150元
今日
【東京奧運】合味道紀念館香港推「清仔x奧運Foodie套裝」　限量200份售150元
【疫市營銷】無印良品力拓中國業務　計劃2024年起每年增50店
今日
【疫市營銷】無印良品力拓中國業務　計劃2024年起每年增50店
【動漫電玩節】csl攤位售賣多款電子產品 派超過80萬元限定遊戲虛寶
2021/07/21
【動漫電玩節】csl攤位售賣多款電子產品 派超過80萬元限定遊戲虛寶

你可能感興趣

【東京奧運】合味道紀念館香港推「清仔x奧運Foodie套裝」　限量200份售150元
今日 14:15
【東京奧運】合味道紀念館香港推「清仔x奧運Foodie套裝」　限量200份售150元
【疫市營銷】無印良品力拓中國業務　計劃2024年起每年增50店
今日 15:00
【疫市營銷】無印良品力拓中國業務　計劃2024年起每年增50店
【動漫電玩節】csl攤位售賣多款電子產品 派超過80萬元限定遊戲虛寶
18:25 2021/07/21
【動漫電玩節】csl攤位售賣多款電子產品 派超過80萬元限定遊戲虛寶
電玩手遊 遊戲平台 5G 香港動漫電玩節 遊戲 香港 電競 Samsung 中國

下一篇文章

【Twitter】傳Twitter為Spaces 增音效　開發Voice Transformer？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Google】Google Bookmarks功能將步入歷史　官方宣布9月30日終止服務
【Google】Google Bookmarks功能將步入歷史　官方宣布9月30日終止服務
【機迷熱話】PS5版FIFA 22展示新技術　配合機器學習實時編寫動畫（有片）
【機迷熱話】PS5版FIFA 22展示新技術　配合機器學習實時編寫動畫（有片）
【IG新功能】Instagram推「Stories」自動翻譯功能　支援90多款語言
【IG新功能】Instagram推「Stories」自動翻譯功能　支援90多款語言
【Clubhouse熱潮】Clubhouse正式解除邀請碼限制　開放全球用戶加入
【Clubhouse熱潮】Clubhouse正式解除邀請碼限制　開放全球用戶加入
【iPhone】2022年新款iPhone SE將支援5G網絡　搭載蘋果A15芯片
【iPhone】2022年新款iPhone SE將支援5G網絡　搭載蘋果A15芯片
【醫療科技】英華書院學生研中醫AI方案　成微軟Imagine Cup全球優勝隊伍
【醫療科技】英華書院學生研中醫AI方案　成微軟Imagine Cup全球優勝隊伍