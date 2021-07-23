【動漫節2021】中國移動推雲遊戲挑戰活動　送Galaxy 5G手機、UGAME福袋

▲ 中國移動香港（CMHK）於動漫節舉辦「中國移動 5G 電競盃 2021」活動，更推出雲遊戲平台UGAME挑戰等活動。

一年一度動漫節於今（23）日正式開鑼，中國移動香港（CMHK）為本年動漫節大會指定5G通訊服務供應商。不但首度主辦「中國移動 5G 電競盃 2021」活動，更推出雲遊戲平台UGAME，為一眾入場者提供手遊試玩活動。

＜＜【動漫節2021】政府突限制入場人數 主辦方估計每天有2萬人未能入場 展商仍盼有7位數生意額

＜＜【東奧限定】Google夥日本動畫公司推動畫網頁遊戲 網民大讚製作精緻

「香港動漫電玩節 2021」於今年7月23日至26日舉行，入場者可透過中國移動香港展位參與5G手遊挑戰，包括《明日之後》、《Gerena 傳說對決》、《UGAMESmoots Summer Games》、《UGAME- WRC 8》等遊戲。另外，現場將送出多部Samsung Galaxy新型號5G手機、4000張5G體驗卡、MyLink積分、電競手掣等獎品。

此外，CMHK亦為用戶推出首個雲遊戲平台UGAME。並在現場舉行「UGAME 競速賽」及「UGAME 越野賽」，讓玩家體驗電競UGAME雲遊戲，參加者可獲得UGAME福袋，而優勝者更可獲Samsung Galaxy最新系列5G手機。

責任編輯：李寶如