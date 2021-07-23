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【大行點睇】房地產融資收緊惟其他業務收入增 高盛維持聯易融「買入」評級

股樓投資 16:57 2021/07/23

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高盛發表報告，指聯易融（09959）過去3個月跌近一半，主要是因為小型內房融資活動減少，公司首季資產綫上獲取審核平台的交易量疲弱，按年跌近15%，資產綫上獲取審核平台雲的提成率上成，令收入增長遜預期，同時亦面對房地產信貸風險上升及技術開支等。

由於房地產融資活動收緊，高盛下調公司2021年至2023年收入預測6%至13%，同時上調公司盈利預測，該行指區塊鏈平台及金融機構客製化整合技術解決方案eChain增長加快，能填補部分房地產資產業務的影響。

高盛下調公司目標價，由29元降至25元，但維持「買入」評級。

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 聯易融科技－W（09959） 買入 目標價

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