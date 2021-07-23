【Mirror商機】Mirror現身屯門 餐廳出盡渾身解數吸引粉絲 廣告偏愛綠色笑翻網民

Mirror熱潮繼續風靡香港，男女年幼通殺。網上更出現「前夫」群組，只求搏老婆、女朋友一笑。23日Mirror在屯門市廣場為奧運做宣佈，不少商店藉此推出優惠吸引粉絲，當中有兩間餐廳突圍而出，引起熱議。

▲ （網上圖片）

此貼一出，不少網民大感唏噓，指：「成頂綠帽...」、「綠帽飯大便當！」、「頭巾是綠色，攞景定贈慶呀？」。他們又笑言：「店舖是不是前夫開的？」，連食物的名字也要改成「夫目前飯」，又誇讚該店真的好會賣廣告。

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至於這間餐廳，網民就忍不住笑，指：「現在真的賺錢不易，還要被逼送食物。」。廣告上的一句：「以上優惠，由前夫被迫提供」，笑翻一眾女性網民，又指：「牌子還是綠色的，用心良苦！」不過，有支持Error的人就為他們抱打不平，不滿沒有他們的優惠，被網民揶揄：「老闆今晚要跪玻璃了」

【Mirror熱潮】Mirror現身屯門 部門6位同事疑請假追星 員工上網詢問應否「報串」被罵【下一頁】

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責任編輯：張瑋婷