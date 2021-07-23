【教育股急瀉】中信證券：內地「雙減」聚焦三方向 學科類機構或不能上市 、建議儘早轉型

▲ 中信證券建議，內地推進「雙減」政策，校外培訓機構應儘早轉型。

港股教育股今日暴瀉，龍頭新東方 （09901） 急插4成，單日市值蒸發逾350億元。內地推進三孩政策及教育減負，監管行動席捲補習行業。中信證券認為，內地「雙減」（減輕學生作業負擔、減輕校外培訓負擔）潛在政策方向或聚焦限制培訓機構數量、限制上課時間、限制價格，過度資本化也可能受到限制。對於學科類機構，未來的政策環境或十分艱難，不確定性大，建議儘早轉型。

思考樂教育 （01769） 今日亦挫29%，卓越教育 （03978） 跌21%。中概教育股好未來（美：TAL）、高途（美：GOTU）等美股盤前跌4至5成。

教育股突暴瀉、新東方6次觸發「冷靜期」股價跌近半 內地流傳收緊學科培訓機構上市文件【下一頁】

中信證券指，內地未來或限制培訓機構數量，其中可能包括停止審批新的辦學許可證、關閉無證機構、重新審查審批存量機構的合規性等。該行判斷，未來節假日、寒暑假、雙休日或不得開展義務教育階段學生的學科類培訓，同時義務教育階段培訓公益屬性將強化，對培訓機構收費進行調控。

中信證券又指，內地或嚴禁行業的資本化運作，未來學科類培訓機構或將不能再上市。該行建議學科類培訓機構儘早轉型、甚至轉行，「雙減政策僅僅是規範義務教育階段學科類培訓的起點，未來還有大量的潛在配套政策和持續的嚴格監管。」高中培訓、素質類培訓、職業教育、教育科技和教育信息化都是可以考慮的方向。

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編輯：陳健婷