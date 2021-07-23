【東京奧運】開幕禮前繼續示威 民眾堅決要求取消

日本東京奧運將於今日（23日）開幕，但當地新冠肺炎疫情持續，日本民眾舉行示威，抗議如期開辦奧運。當地示威者於奧運火炬傳遞終站、東京都政府大樓外聚集，反對繼續舉辦東京奧運。示威者亦指，奧運開幕禮期間會繼續示威，並打算盡量靠近奧運體育館。

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東京奧運開幕禮將於當地時間周五晚上8時舉行，但當地繼續有民眾示威，抗議在疫情下堅持舉辦奧運。示威者聚集於奧運火炬傳遞終站、東京都政府大樓外，試圖阻止火炬傳遞儀式進行。

示威者表示，即使東京奧運於今天開幕，但仍然要求政府取消舉辦，除了在東京都政府大樓外聚集，稍後會移師至原宿站。由於奧運體育館周圍都設大量警察駐守，示威人士稱會盡量嘗試靠近體育館附近示威。

開幕禮融合日文元素 決定進場順序 【下一頁】

日本各地先後發起大型示威，要求取消舉辦東京奧運．但國際奧委會及東京奧委會均表示會如期舉行，拒絕再延期一年。但東京新冠疫情未見緩和，當地第四次實施緊急事態宣言，直至8月22日為止。

據悉，東京奧運開幕禮會一切從簡，不會有大規模編舞、巨型道具及燈光，表演者數目亦會減少。

責任編輯：郭麗明