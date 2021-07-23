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【加密貨幣】Twitter CEO：比特幣將成為公司未來的重要組成部分

環球政經 17:14 2021/07/23

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推特（Twitter）行政總財傑克·多西（Jack Dorsey）表示，比特幣將是該公司未來的「重要組成部分」，因他看到了將加密貨幣結合現有Twitter產品和服務中的機會，包括商業、訂閱和其他新增功能。

【大灣區就業】香港中華煤氣招聘助理供應鏈系統主任  月薪1.8萬元  仲有煤氣費及其他津貼 【下一頁

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多西一直是比特幣的擁護者，但並未詳細說明如何在 Twitter 上將其付諸實施。不過多西經常公開「表揚」加密貨幣，更此令他想起「早期的互聯網」，並且在他的一生中，沒有比加密貨幣「更重要的事情」讓他去做。

【加密貨幣】萬事達卡與穩定幣供應商合作 將推加密貨幣納入支付網絡 【下一頁

多西認為加密貨幣是未來重要的組成部分，又提到除了貨幣之外還有很多創新，特別是在社交媒體去中心化，特別是對推特和推特的股東而言，繼續關注加密貨幣並積極投資十分重要。

推特一名代表證實，這是多西首次公開談論公司如何將比特幣整合到其產品中。
 

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撰文 : 陳楚琨

經濟 媒體 Twitter 比特幣

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