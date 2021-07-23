【MPF】今年MPF僅升3% 人均利潤縮至7900元

▲ MPF連跌兩個月，累打工仔今年以來回報縮水。

疫情肆虐全球，強積金（MPF）在七翻身月慘變勁翻波，令打工仔的血汗錢猶如置身過山車，忽上驟跌。根據晨星香港最新統計，截至本周三（7月21日），MPF連跌兩個月，單計7月份下跌1.26%。幸而暫未抹殺今年以來升幅，年初至今仍險升3.11%，惟漲幅已明顯收窄，上半年本來人均仍賺逾萬元，如今回報已大大縮窄至僅賺約7900元。

專家認為，現市況美股仍值得分段追買加注，而積弱的中港股票已呈抵買訊號，不妨低吸。相反，上半年領漲的歐洲股票，在災情及疫情夾擊下，暫不宜加倉。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黄栢寧回應本報查詢指，已視變種病毒感染為一種「失望」，而非「衝擊」，可能會減緩全球重新開放步伐，遂建議投資者調整資產組合時增加投資，尤其是提供可持續長期回報的資產，不再聚焦從2020年衝擊中反彈的資產。

花旗看好美大型股及中資股

黃栢寧認為，可重新留意美國大型股及中國股票，即使美股估值高於平均水平，但美國大型股仍顯示出可持續的增長機會。過去20年，美國股息增長率為6%，而歐洲僅3%，解釋了這兩個地區之間巨大的估值差距。美國和中國市場都擁有科技企業，預料佔經濟和利潤份額不斷上升。

黄栢寧補充，中國股票上半年跑輸，主要受信貸緊縮措施和監管變化拖累，這些變化已反映在估值上，並可能即將逆轉。況且，最近信貸趨於強勁，人行又調低存款準備金率，反映宏觀經濟政策轉向，皆有助下半年股市表現改善。

想知今年MPF大贏家？詳情可按下圖了解

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

晨星檢視不同類別MPF，今年大贏家是歐美股票，首7個月皆呈雙位數升幅。反觀，受美國通脹威脅，令債息挾升，連累環球及亞洲債券呈負回報，驟失避險功能。

順帶一提，6月份MPF已轉跌，據強積金專家積金評級公司指，上月呈負數0.02%。晨星指7月份整體平均回報的跌幅已擴大至近1.3%，如以截至6月底止MPF總額為1.22萬億元、人均帳戶268,866元計，本月中上旬的單月挫幅，累成員慘輸逾153億元，人均荷包蝕約3,387元。至於最多上班族捧場的中港股票基金，7月齊插水近5%，年初迄今僅累計險升約1%。

日前積金局指，去年MPF勁彈12%，在全球排第一。

相關新聞：【MPF】去年MPF回報錄逾12% 表現全球排第一

【MPF】宏利及永明金融MPF市佔率升 成上半年大贏家

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用【按此】

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源