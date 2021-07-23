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【教育股風暴】中概教育股急瀉　好未來開市即挫逾5成、觸發熔斷　新東方好未來：未收到任何監管通知

股市 21:42 2021/07/23

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中概教育股急瀉

內地社交平台流傳規範校外培訓的文件，並擬禁止學科類培訓機構上市融資。消息觸發港股教育股跳水，跌勢亦延至美國上市的中概教育股。多隻中概教育股在美股盤前已急插，美股開市後，好未來（美：TAL）甫跌56%，報8.91美元，並觸發熔斷機制；高途（美：GOTU）跌59%，報3.9美元；新東方（美：EDU）亦跌6成，報2.51美元；而有道（美：DAO）跌35%，報14.36美元。

以美股周四收市價計，年初至今中概教育股股價已腰斬逾半，高途累跌81.5%，好未來跌71.3%，新東方跌65.6%。

新東方和好未來發聲明指，已獲悉媒體關於中國校外培訓服務行業改革的報道，相關監管規定尚未公佈，兩間公司均未收到任何正式監管通知。

中信證券：內地「雙減」聚焦三方向 學科類機構或不能上市 、建議儘早轉型，可見【下一頁】

內地社交媒體流傳文件截圖宣稱為「中共中央辦公廳文件」，聲稱要求學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作。上市公司不得通過股票市場融資投資學科類培訓機構資產。外資不得通過兼併收購、受託經營、加盟連鎖等方式參股學科類培訓機構。

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【異動股】教育股突暴瀉、新東方6次觸發「冷靜期」股價跌近半　內地流傳收緊學科培訓機構上市文件

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編輯：袁諾曦

美股 傳統經濟股 教育股 新東方（美：EDU） 股票 港股

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