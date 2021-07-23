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【有盈退休】曾智華：不准叫鮮搾橙汁！

名人薈萃 18:06 2021/07/23

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近日，公職人員接受宴請的事件，鬧得滿城風雨，真是「樹欲靜而風不息」，這事件，令筆者回想三十幾年的公務員生涯，真是過得步步為營！

筆者於1978年加入《香港電台》工作，當時的廉政公署除了得到前港督賦予高度權力外，更有龐大民意支持。調查主任個個充滿使命感，誓要鏟除貪官。高中低級公務員，貪就即拉，小事至收張餅咭，也無一倖免。

當時，筆者的上司只屬中級公務員，不時三申五令：「阿碌，記住，做公職，必須分分鐘保持高度警覺（Sensitivity），將這個字鑿死在腦中。無他，古今中外皆如是，只要你有公家權力，就有人埋身，You are bounded to be corrupted（賄賂是難免的）！」

應酬宴會的陷阱

N年後，筆者升職到中層，當其時，香港經濟發展到「澎澎聲」，尤其唱片業，簡直一飛沖天，每位歌手，包括譚詠麟、張國榮、梅艷芳、林子祥、羅文、甄妮、關正傑……以至鄭少秋、葉振棠、李克勤、呂方……全部唱片皆賣「N白金」，每間唱片公司都豬籠入水。自然而然，不少唱片公司高層皆豪花公關費、應酬費，真是「狂灑銀紙」！於是，電台、電視音樂節目主持及製作人，不停被唱片公司邀請「大吃大喝」。

保持高度警覺

筆者身為管理層，當然有責任保障各DJ的「安全」，因此，除了事事申報外，每次唱片公司的宴會，筆者皆要求檢查單據，以免消費超出「奢華」的範圍。有一次，檢查完單據後，翌日立即呼喚監製及DJ召開會議，落下命令：「以後食公事飯，不准再叫鮮搾橙汁！」

為甚麼？因當時大多數酒家都很懂得「劏客」，大多會問：「今晚蒸條乜魚？來Jar鮮榨橙汁？」

不少DJ根本不知道甚麼是「飲食陷阱」，既然是別人「埋單」，海鮮不懂得選擇，但橙汁盡情任喝也無問題吧。於是，橙汁當水飲。每「Jar」鮮搾橙汁，價錢是260多元，那群「無知友」一頓晚餐喝了8「Jar」，最後總共喝了2,000多元的鮮搾橙汁！

此類全無「Sensitivity」的行為，筆者當然立即喝止，嚴正聲明！當公職管理層，真是少管一刻都容易出事。下屬「中招」，等於上司都「中招」，監管便失效也！

撰文 : 曾智華

欄名 : 有盈退休

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