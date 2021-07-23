【異動股】中央收緊學科類培訓監管 新東方股價曾跌近五成

根據內地傳媒報道，中央印發《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》的通知，其中限制學科類培訓不得上市融資，嚴禁資本化運作，上市公司不能通過股票市場融資投資學科類培訓機構，不得通過發行股份及支付現金等方式收購學科類培訓機構資產。

受消息影響，新東方（09901）股價一度跌近五成，更曾觸發市場波動調節機制（冷靜期），最低曾見25.2元，收市跌幅略收窄，但仍跌近四成。行內其他股份包括思考樂（01769）及新東方在綫（01797）跌幅亦迫近三成。

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