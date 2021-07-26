【樓市熱話】排公屋八年 入息疑會超出 港男上網問可否虛報 網民：拎到就上岸了

香港地多人少，不少市民要自行出去租單位居住。亦有人從小就在排公屋，希望能盡快有單位居住。可惜，最快也要等三年以上，不幸運的話，十年也有可能。近日有網民於網上討論區發文，指排了八年公屋，但收入可能超出要求。

網民經歷：

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帖文一出，網民都對樓主無話可說，指「銀行有入帳是怎樣想政府看不見？」、「報稅也會查到吧！」等。他們更建議樓主誠實報數更好，不然報假數被告上法庭就得不償失了。如果存款超出的話，就看法官願不願意再給一次機會，一年半載後再看情況。

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網民又覺得，如果還要等一至兩年的話，弟弟可以先找一份舒服工作，上到公屋就找正常工作也不算遲。樓主回應，指弟弟的工作並不是容易找到的工作，不想他辭職。

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有人大嘆：「公屋就是這麼煩，拎到就上岸了！」、「只要你過到呢關，之後就得有樓住，你成世人就舒服好多！」

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責任編輯：張瑋婷