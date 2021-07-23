【港元定存】中小行力抗劈息潮 逆市獨加硬撼銀債

▲ 本周南商逆市加港元定存短中長息。

7月已近尾聲，雖然面對銀色債券的競爭，但港銀暫未扭轉鬥加港元定期存款息的趨勢，冀迎競爭，全周兩減兩加，包括華僑永亨及招商永隆削短存息；相反，南洋商業銀行逆市加短中長息，把4個月、半年及1年期略加0.05厘，新息率齊享0.65厘。

建行亞洲今天（7月23日）作突擊，新推半年期享0.8厘，躋身高息王。不過，專家預計同業暫仍忍手留力，待8月10日熱爆的「長者iBond」開始退款，才伺機推高息定期存款，爭奪向隅資金。

全周港元定存格價，南商縱使微加短中長息，但足以抗衡7月的減息潮，重返1年期高息榜。同樣，連同建行亞洲在內，兩間中資行主攻大額新錢，入場費齊為500萬元，且須指定理財戶及新資金，才享最高息。

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本周6個月及1年期的三甲榜呈現執位，先說長息，南商以0.65厘，險勝建行亞洲、工銀亞洲及富邦的0.6厘排第二，僅次於騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank），以及小米 （01810） 牽頭虛銀天星（AirStar Bank）的0.7厘。

南商另有低門檻享高息選擇，客戶斥10萬元新錢，上述3存期也有0.5厘。此外，若以半年期衡量，南商最高0.65厘，在高息榜僅能排第4位，不敵雙冠王即建行亞洲及集友的0.8厘、大眾財務的0.75厘及天星的0.7厘，但亦躋身五甲之列。

港元1個月拆息終止9連跌的一年最長跌浪，惟今天拆息持平，仍見0.07厘的11年新低。星展香港財資市場部董事總經理王良享對媒體表示，與樓按掛鈎的拆息料再跌空間有限，但亦乏驟升條件，相信續在低位徘徊。

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記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源