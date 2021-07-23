【東京奧運】合味道紀念館香港設奧運打卡位 又推「清仔x奧運Foodie套裝」 限量200份

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東京奧運今日(23日)終於正式開幕，日清早前更與港協暨奧委會合作，成為「東京2020奧運會中國香港代表隊獨家食品夥伴」。為慶祝東京奧運，由7月23日至9月5日，合味道紀念館香港推出「清仔x奧運Foodie套裝」，並在紀念館內設有以奧運為主題的活力打卡位，當中更有換上運動裝的清仔清妹。
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由7月23日至9月5日，合味道紀念館香港推出「清仔x 奧運Foodie套裝」，套裝包括有限量清仔奧運版手提袋，噴霧運動水壺，及合味道、出前一丁及日清思樂都穀物麥片三大品牌的熱門產品，於館內禮品店發售，套裝限售200份，定價為150元。
套裝內容：
- [奧運限定] 清仔奧運手提袋
- [日清特別版] 噴霧運動水壺
- [升級版] 合味道杯麵鮮蝦味
- [大熱] 出前一丁杯麵黑蒜油豬骨湯味
- [新口味] 日清思樂都焦糖果仁穀物麥片
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合味道紀念館香港
地點：尖沙咀中港城2樓26-35號舖
開放時間：星期一、二、四、日：11:15am - 8:15pm
星期五、六及公眾假期：11:15am - 9:15pm
星期三休館
票務詳情：訪客可提前於網上預約參加工作坊（www.cupnoodlesmuseum.com.hk）
禮品店開放予所有人士
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責任編輯：羅浩濂