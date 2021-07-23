【異動股】長汽獲大摩睇好大升目標價80%　股價急升逾8%創新高

摩根士丹利發表研究報告，指長城汽車(02333)初步次季業績反映增長潛力持續明朗化，具韌性收入由銷售均價按季提升所帶動，該行對長汽長遠增長展望及盈利能力看法更加正面，上調2021至2023年各年盈測分別10%、36%及57%，以反映明後兩年毛利率預測提升；在強勁車款周期下，目標價相應由25元大升至45元，相當於明年預測市盈率24倍，與同業吉利(00175)2017至2018年過往峰值相若，評級由「與大市同步」升至「增持」。

該行指出，在汽車半導體短缺下，受惠高價車款受追捧，長汽第二季銷售表現持續改善，銷售均價按年增16%，按季更增21%，雖然利潤率受壓，經營毛利率按年跌0.3個百分點，按季更跌2.7個百分點，但具韌性收入增長使大摩對長汽長遠增長更有信心。大摩認為，長汽未來銷量及毛利率上行空間有利支持進一步估值重評。

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