【東京奧運】推動環保 回收廢金屬重鑄獎牌

▲ 東京奧運周五（23日）開幕，今屆東京奧運在多方面融入環保元素。

東京奧運周五（23日）開幕，今屆東京奧運在多方面融入環保元素，包括奧運村選用可回收的紙板床。日本當局為推動環保，更回收廢金屬用作重鑄東京奧運獎牌。

【東京奧運】MISIA登開幕禮 獻唱日本國歌 【下一頁】

【東京奧運】開幕禮融合日文元素 決定進場順序 【下一頁】

東京奧組委曾訂立目標，希望打造有史以來最環保的一屆奧運會。他們從原料著手，包括採用可回收塑膠製作頒獎台，並改用燃燒時不會排放二氧化碳的氫作為聖火燃料。

▼ 點擊圖片放大 +2

2016年里約奧運共頒發了973枚獎牌，但今屆奧運新增滑板、空手道、攀石等項目，獎牌數目也隨之大增，今屆奧運共製作約5,000枚獎牌。

各款獎牌的金屬含量也不一樣，金牌是由6克的鍍金包裹銀製成；銀牌是純銀製成；銅牌則是由95%的銅和5%的鋅製成。

東京奧組委在2017年至2019年向日本民眾收集舊電話等小型電子設備，成功收集超過78噸電子廢物，並提煉出71磅黃金、7,700磅銀和4,850磅銅用作製作獎牌。

【東京奧運】開幕禮場地傳出動漫音樂 大眾年輕文化成主旋律 【下一頁】

另外，奧運選手村內共有1.8萬張床，所有床架都由可回收的紙板製作，並採用防水物料加工而成。這些紙板床的承重上限達200公斤，在奧運完結後會回收製作再生紙。

而東京奧組委可持續發展高級總監Yuki Arata則表示，東奧產生的二氧化碳排放量料不超過273萬噸，將遠低於倫敦奧運的330萬噸及里約奧運的450萬噸。

但環保組織Rainforest Action Network（RAN）批評，東奧主要木材供應商Korindo非法侵佔印尼當地土地並大量砍伐熱帶雨林。RAN批評東京奧組委用這些木材建造東奧新體育場館的同時，導致猩猩及大量瀕危物種喪失棲息地，呼籲主辦方正視環境問題。

責任編輯：鄭錦玲