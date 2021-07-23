【有相睇】趁暑假細屋變大屋　即睇即買將軍澳廣場「靚裝戶」 

樓市極旺，除了上車客，換樓客也加快入市，不少買家都「即睇、即還價、即買」，以免單位被人搶走。美聯物業黃麗貞說，將軍澳廣場8座高層G室，實用面積737平方呎，屬3房1套連工人房間隔，原開價1,350萬元放盤，終減價至1,335萬元易手，實用呎價約18,114元。

代理指，買家是區內換樓客，想趁暑假「升級換樓」，由現時的兩房單位，換購三房單位，為購得心頭好，更「即睇、即還價、即買」承接。 從代理提供的單位相片可見，單位裝修企理新淨，料可節省一大筆裝修費。

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資料顯示，原業主於2005年1月以約402萬元購入上址，現帳面大賺933萬元，期業期內升值逾2.3倍。

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