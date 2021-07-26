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【數碼轉型】數碼轉型成大勢　本地傳統行業引入科技助生產

商業 09:00 2021/07/26

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兩間本地企業「八珍」及「美好電子」，透過科技園的配對計劃，將科技融入業務中。（梁偉榮攝）

一場疫情，導致全球供應供應鏈大受影響，促使本地中小企思考創新及轉型。從何著手也是港企所面對的困難，兩間企業「八珍」及「美好電子」也是如此。他們透過科技園的配對計劃，分別計劃為廠房引入紅外線技術監控醬料發酵情況，以及安裝智能鏡頭達至生產綫平衡。

【數碼轉型】智慧建築及物業管理成大勢 市場規模達 548 億美元

計劃參與企業之一「八珍」於 1932 年成立，主要生產醬料。公司董事經理伍尚鈞表示，雖然品牌生產傳統醬料，看似與科技「風馬牛不相及」，但隨着市場不斷轉變，公司希望借助科技提高生產力及廠房衛生情況。他認為，既要科技協助生產又要保留傳統風味是一大挑戰，所以在使用科技時需考慮更多細節。品牌生產的醬料需要經過發酵，這個過程需靠師傅的經驗，控制發酵環境。透過計劃，他認識了一間從事紅外綫技術的公司，當中的技術可以協助師傅監控醬料的發酵程度。伍尚鈞期望透過引入科技，改變年輕人對行業的印象，從而吸引他們入行。

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另一企業「美好電子」，以生產消費電子產品起家。公司總裁謝鴻強表示，一條生產綫如何做好生產綫平衝（Line balancing）一直是業界的痛點，認為現時的科技可以提供方案。謝鴻強舉例，在生產綫上設置相機，可以分析員工的工作情況，減少成品出錯。現時兩間公司目前未正式將方案實際應用在生產上，仍與相關公司進行洽商。

【數碼轉型】企業轉型成大勢 Geek+落戶科學園設多款機械人

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記者：廖淑瑩

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