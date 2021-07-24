【職場熱話】面試問奇怪問題 情況如相親 令人感到冒犯 網民：星座或八字唔夾 老闆唔會請

有時候面試被問及一些奇怪的問題，當場令面試者感到很尷尬。近日有網民於網上討論區發文，指自己被人力資源問了一些奇怪的問題，例如問：甚麼星座？是不是單身？喜歡甚麼類型的異性？有沒有打算生小朋友？情況就如相親一般，令人感到冒犯。

接圖了解更多，樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【職場熱話】刻板上司面試 問一條天馬行空問題 求職者唔識反應 網民建議答案不一 【下一頁】

此帖文一出，引來網民回應，有網民分享類似的經驗，「甚麼都沒有問，直接約第二輪面試。」、「問我放工後會不會即時離開？我說會。HR說需要有責任心的人。」、「辦公室位於舊工業大廈內，屬於分租形式的辦公室，裡面很少，但見工時需要脫鞋子。」、「面試了三小時，最後叫你等兩星期。」有人另有見解，他直言「如果星座或八字不夾，老闆不會聘請，擔心相剋」

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳頌潔