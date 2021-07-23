【銀色債券】銀債熱爆遭搶購　專家教路5大須知

▲ 銀債將於下周五截止認購，專家教授5大認購錦囊。

開賣已踏入第4天的銀債，反應踴躍持續遭搶購。這款熱賣產品將於下周五（7月30日）正式截止認購，專家提醒，60歲或以上的銀絲族，如不想錯過老本每手（1萬元）可賺息1,050元，抽「長者iBond」謹記5大要訣，包括︰

1、忌最後衝刺才下注︰若耆英們不太熟習網上申請銀債，宜於下周四（29日）或之前落單，切忌嘆慢板，留待最後一天才認購。應緊抓下周初就下單，以免不諳數碼渠道落注，也可轉用電話渠道申請，但慎防熱線打不通。再者，銀行亦要求客戶輸入電話密碼才能履行交易，一旦忘記密碼，要是周初再重新申請，相信也能趕及周五下午2時截票前落注。畢竟俗稱長者iBond的銀債，保底息3.5厘，猶如政府向退休族派糖，如果抽中10手，一年穩袋3,500元，揸足3年，更保本賺息逾萬元。

2、確保戶口有足夠資金︰倘若老友記透過銀行抽銀債，交易確認後款項即被鎖資，及至8月10日債券正式發行，才把向隅資金退還。而現時輝立證券及致富證券分別有大戶以100萬元入飛，信銀國際重注客斥200萬元，工銀亞洲更獲大豪客擲250萬元下注。不過，銀債設有分配上限，以100萬元封頂，按理超級大戶豪擲銀彈也不會增加中籤機會。

3、勿重複申購︰若孝順子女為免老人家出外易染疫，替父母以App等方式抽銀債，緊記通知兩老，以免銀髮族又親往分行入票，無辜被取消資格。最好是全家總動員長老，各自申請，以便人人有份，至少抽到一手。

4、券商提早截票︰今年銀行與券商在銀債爆搶客戰，但經紀行通常提早一日截飛，致富證券董事暨證券業務主管郭家安透露，該行暫定於下周四（29日）3時截止申請銀債。

5、未足歲數也可申請︰新一批銀債把認購年齡從65歲降至60歲，要是避險族於今年底才正式踏入花甲之年，只要是1962年出生便合資格申購。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源