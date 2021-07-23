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【交通科技】電動車有競敵？  飛行汽車料未來10年內成新交通模式

科技 15:52 2021/07/23

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現代汽車（Hyundai）計劃於 2028 年推出飛行汽車，並將其商用化。（AFP）

繼電動車後，飛行汽車或會成為新的交通模式。至於各大車廠也看準當中的商機，積極佈署飛行汽車市場。其中現代汽車（Hyundai）計劃於 2028 年推出飛行汽車，並將其商用化。

【自動駕駛】Intel旗下自駕車在紐約街頭測試  只靠12個鏡頭駕駛

據 Deloitte《2021 汽車產業趨勢與展望》報告預測，未來 10 年中，電動車市場將會以 29% 的年複合成長率持續增加。同時，汽車的物聯網（IoT）和資料分析軟件成熟，也會帶動城市運輸、物流的發展。 

【車廠出香水】福特推出汽油味特製香水 愛車之人最熟悉的味道

現代汽車在去年與 Uber 共同研發飛行汽車與城市空中交通解決方案（Urban Air Mobility），並展示「空中飛車」 S-A1，其配備垂直升降功能，無須依賴跑道起飛或降落，可減少配合飛行升降而投入的建設成本。在電力供應方面，S-A1 採用 100% 純電力推進系統，為機身數個機翼和螺旋槳提供動力。現代汽車營運長 Jose Munoz 今年 6 月在「未來汽車大會」曾表示，品牌將提前於 2028 年推出飛行汽車，並將其商用化「空中的士」於美國主要機場作為運輸工具。

【Tesla】Tesla無懼電動車競爭 今年將向其他電動車開放充電網絡

記者：廖淑瑩

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