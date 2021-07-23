【麥當勞優惠】麥當勞App下周優惠　19元享雙層洋蔥牛蛋飽配中汽水

▲ 當勞App下星期重點優惠包括「$26 歎雙層芝士孖堡超值套餐」。

暑假開始了，當勞App繼續為用戶送上每週超過$200美食優惠。下星期，重點優惠包括「$26 歎雙層芝士孖堡超值套餐」。

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7月26日起，麥當勞App優惠包括「$26 歎雙層芝士孖堡超值套餐」、「$19 歎雙層洋蔥牛蛋飽配中汽水」。另外，大受歡迎的「$26歎McCafé凍阿華田珍珠鮮奶/ 宇治抹茶珍珠鮮奶 (中)」優惠亦將全日供應。

同日起，逢星期一至五，麥當勞將聯同威露士一連八星期分階段送上實用的禮品！顧客凡購買指定超值早晨套餐一份，便可獲贈指定禮品乙份。首個星期將送出王子玫瑰皂KH亮膚水療沐浴露(420毫升)。

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責任編輯：蘇穎琪

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