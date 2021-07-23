【電動車充電】ChargePoint收購充電軟件公司has.to.be　盼可進軍歐洲市場

▲ ChargePoint收購奧地利充電軟件開發公司has.to.be，預計會於2021年前會完成有關收購程序。( ChargePoint官方照片)

電動車充電商ChargePoint為北美最大電動車充電站集團之一，近年致力於開拓歐洲市場。該企日前宣布將收購奧地利充電軟件開發公司has.to.be，涉及金額約2.5 億歐元（22.9億港元），預計會於2021年前會完成有關收購程序。

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ChargePoint有望受益於has.to.be強大的歐洲市場份額（Market shares）及其於歐洲的業務。據悉，has.to.be所開發的軟件系統直接管理逾放萬個電動汽車充電站。它擁有超過1千名客戶，當中包括奧迪（Audi）、GP Joule和保時捷（Porsche）等國際品牌，橫跨多個領域。

ChargePoint 總裁兼首席執行官 Pasquale Romano 指，該企對此收購計劃感到期待。他們認為收購has.to.be將有助該企擴展業務規範，因其擁有領先歐洲充電軟件平台，科技專才及一批固有客戶群。歐洲是全球電動汽車銷售增長最快的市場之一，相信兩家公司合併後將繼續在電動車充電市場中佔據主導地位。

has.to.be的聯合創始人兼首席執行官 Martin Klässner 則指，他們希望可集結ChargePoint的資源， 隨著電動車市場不斷擴大，實現更大的業務規模。

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責任編輯：陳泳如