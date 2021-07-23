國際評述

奧運會點燃綠色投資。東京奧運會今天正式揭幕，受新冠疫情的折騰，日經225指數年初至今僅上漲0.4%，回報明顯落後於歐美等發達市場，日圓相對美元期間走軟超6%。不過，隨著日本加快疫苗接種、企業盈利強勁反彈及日圓持續弱勢，我們認為日股年內有望迎頭趕上，並偏好日本及全球綠色相關投資主題。

清潔能源：可持續發展已成為全球議題，奧運會更是日本向世界展示推進綠色發展的最佳場地。不僅奧運聖火首次使用氫作為燃料，奧運村也全面採用可再生能源，場館設施利用生物質、太陽及氫發電，並以“碳補償”計劃輔助奧運會達至淨零排放。

我們一直偏好可持續投資，譬如清潔能源。板塊在上半年回調過後，標普全球清潔能源指數的市盈率再次靠近長期歷史均值。行業焦點落在美國基建投資方案（含清潔能源及應對氣候變化項目），雖然在政府落實細節前，相關板塊容易出現波動，但這不影響行業的長期前景。我們預計清潔空氣和碳減排相關投資主題的盈利年增長約5%至10%。

廢物管理：本屆奧運會目標99%採購的物品，都利用重複使用或回收材料所製成，舉例說，奧組委收集了超過610萬部舊手機及約7.9萬噸小型電子設備，從中提煉出的金屬用以製造約5,000枚金、銀及銅獎牌。

在全球人口增長、工業化及城市化下，民眾生活水平提高，電子產品的生命周期越來越短，加劇環境污染問題。這些趨勢都刺激廢料管理的需求，此不單是經濟及社會議題，更涉及全球的可持續性發展。我們認為各國政府未來對廢物處理不斷收緊監管，行業也將更著重綠化操作，讓不少企業受益其中。

綠色出行：東京奧運會將使用到2,654輛汽車，當中至少90%為電動車，奧運村亦設有氫能充電站為車隊“加油”。日本政府一直推動國內交通工具電氣化，目前尚要克服氫能成本較高且充電基建不足等問題，我們認為氫能推動的長途交通工具具有很大的潛力，但政府的角色及政策導向極為重要。

在氫能尚有待發展之際，電動車供應鏈已存在不少的投資機遇。在中國市場的助力下，亞洲電動車銷售在2020至2030年間的複合年增速估計達到36%，明顯高於歐洲及美國的23%及17%，這將驅動電池（中國內地、日本及韓國主導）、芯片（韓國及台灣地區主導）及原材料（中國內地及

印尼主導）等需求，亞洲供應鏈同時受益於區域及國際車企的訂單。

市場走勢

美國3大股指昨天收高約0.1%至0.4%，連續第三天反彈。

布倫特油價今早回調0.2%至73.6美元。油價昨天漲2.2%。

離岸人民幣今早上升7點至6.4750。

今天看點

• 美國、歐元區、澳洲7月Markit製造業PMI

• 英國7月GFK消費者信心指數、6月零售銷售

• 東京奧運會開幕式，日股休市

本報告由 UBS AG Hong Kong Branch 編制。 請參閱末頁的重要免責聲明和披露聲明。本報告中高收益債券主要係投資於非投資等級之高風險債券。

全球經濟復甦受益者

總體而言，日本本身是一個週期性市場，在MSCI日本指數企業中，超過40%的收入來自海外，因此更受益於環球經濟復甦。我們預期日圓將進一步走軟，為當地出口商提供額外的支持。此外，日本疫苗接種率在未來幾個月有望升至50%（接受至少一劑疫苗注射的人口計算），利於經濟全面重啟，日股今年盈利增長預計逾40%。與此同時，以12個月遠期市盈率計算，日股相對全球股票的折讓達到15%，估值具有相當的吸引力。

對於日本半導體巨頭瑞薩電子工廠在3月發生火災，一度令當地汽車芯片供給雪上加霜，但該公司6月末生產情況恢復至災前水平，本月末正常付運。隨著汽車製造及出口逐步回升，日本6月出口同比增長48.6%，優於市場預期，我們估計汽車製造業在未來數個月持續改善，日本下半年出口有望繼續復甦。

(資料由瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室提供)