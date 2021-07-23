【商場活動】太古廣場推新會籍等級兼升級手機APP　額外賺高達3萬元獎賞

▲ 太古廣場全新會籍等級above Platinum面世，同時推出煥然一新的流動應用程式。（太古廣場提供圖片）

太古廣場全新會籍等級above Platinum面世，為顧客與其摯愛打造一系列迎新禮物、生日驚喜和全年優惠，同時推出煥然一新的流動應用程式，讓會員更方便兌換禮遇及獎賞。

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太古廣場流動應用程式經全面升級，讓顧客及above會員透過數碼化平台發掘商場最新動態和個人化特選禮遇，並可於應用程式內兌換獎賞，提升太古廣場貴賓體驗。顧客只需下載太古廣場流動應用程式，並於單日消費滿$5,000，即可登記成為above會員。

為慶祝above會員計劃揭開全新一頁，太古廣場即日起至8月8日推出「A Place Above All Else」購物獎賞計劃 。獎賞一，推廣期內憑單日消費滿$5,000或以上，即享高達額外40,000 above積分以及$400商戶禮券。獎賞二，推廣期內累積消費滿$100,000或以上，更可額外賺取高達總值$30,000獎賞。

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責任編輯：朱悅瀅