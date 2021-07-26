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【樓市熱話】疑似業主老婆想爆門入屋 租戶不願開門上網求助 網民：只有執達吏才有權爆門

理財智慧 13:00 2021/07/26

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租樓最怕是遇上不好的業主，如突然要求解約搬走，不願意出維修費等。一旦和這樣的業主簽約了以後，租戶只能自求多福了。近日有網民於網上討論區發文，指業主想爆門入屋。

網民經歷：

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帖文一出，網民紛紛詢問樓主是否欠租。如果沒有準時交租的話，業主的確有權爆門，甚至扣押單位裏的所有財物。樓主回應指自己有交齊租金。他們就指有簽租約的話就會有租用權，業主無權利爆門。樓主後來稱要求爆門的不是業主本人，而是親戚或妻子，被網民揶揄：「捉姦？」

潮濕天氣易惹蟲 　4招輕鬆驅趕衣魚【下一頁

有人建議樓主報警前可以先放幾條金條在家，拍照作證，然後等業主進來就說不見了。

【網民熱話】疫情導致全港缺洗碗機 大牌子要等下年一月才有 網民：太遲了【下一頁

有網民認真分析，指不交租的話，業主是可以告上法庭。然後再找執達吏爆門，同時應有警察在場確保沒有違法行為，而不是業主本人私自爆門。

 

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責任編輯：張瑋婷

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