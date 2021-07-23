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【大行點睇】摩通料港銀股價有望上升 信貸成本將持續下降 兩大藍籌股為首選

股樓投資 18:38 2021/07/23

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摩通發表研究報告指，由於香港銀行於公布去年全年及首季業務後，並無重大催化劑，故未獲市場上調盈利預測，過去數月港銀股價僅有窄幅上落。該行相信，將公布的中期業績亦難有驚喜，但有望進一步確認中期正面因素。該行料近日港銀股價回落後，未來12至18個月股價上升的機會較下跌大。

【券商點睇】下半年迎來補庫存行情 汽車業盈利有望改善  詳情請看[下一頁]

摩通認為，港銀淨息差將持續受壓，但手續費收入改善將抵消相關負面因素。該行又預期，受惠於本地物業市場穩定，信貸成本將會持續下降，信貸虧損會進一步放寬，而小型銀行的改善情況將更為明顯。摩通指，雖然虛擬銀行的市佔率持續擴張，發展策略較為進取，惟料未來12至18個月內未會造成大影響。

【滴滴DIDI】滴滴落難同行即乘機發圍 網約車市場再起燒錢戰  詳情請看[下一頁]

港銀板塊中，該行首選中銀香港（02388）及恒生銀行（00011），料未來12至18個月業務復甦前提下最受惠，該行予兩股「增持」評級，分別上調目標價至33.3元、172元。而上半年信貸成本下降將有利區域性銀行，如匯控（00005）、渣打（02888），及小型銀行如大新銀行（02356），其盈利增長較為明顯。

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撰文 : 趙家盈

港股 虛擬銀行 大新銀行（02356） 物業市場 板塊 香港 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005） 恒生銀行（00011） 銀行

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