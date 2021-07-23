【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎第二輪抽獎結果出爐　下周一起開始領獎

恒基兆業集團今年6月推出 「疫苗接種鼓勵計劃」，舉辦共6次抽獎活動，以鼓勵市民盡快接種新冠疫苗。本月9日已公布首輪抽獎結果，昨日（22日）進行第二輪抽獎，結果今於網頁公布，得獎者可於本月26日起至8月10日領獎。

首5次抽獎活動，恒基兆業均送出「金獎」名額20個，各可得9999實金乙両。

參加資格： (i)持有有效中華人民共和國香港特別行政區永久性居民身份證的香港永久居民或(ii)持有有效香港居民身份證的香港非永久居民； 於登記參加抽獎活動時已年滿18歲；及 於登記參加抽獎活動時已完成接種兩劑*由香港政府推行的2019冠狀病毒病疫苗接種計劃下的新冠疫苗。兩劑相關疫苗必須在香港接種。

* 如任何人士之前染上2019冠狀病毒，他們在已完成接種一劑新冠疫苗後，在相同的條件下將符合資格。

抽獎 領獎日期 第一次抽獎 2021年7月12日 至 7月27日 第二次抽獎 2021年7月26日 至 8月10日 第三次抽獎 2021年8月9日 至 8月24日 第四次抽獎 2021年8月23日 至 9月7日 第五次抽獎 2021年9月6日 至 9月20日 大抽獎 2021年9月27日 至 10月15日

抽獎結果及相關重要事項：

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每一名合資格參加者，凡登記參加抽獎活動即同意，如贏得任何一份獎品，主辦單位可將其在登記時提供的電話號碼的第1、3、5及7位數字及香港身份證號碼首4位號碼（包括英文字母）公布及刊登；及其在登記時提供的個人資料，向獎品供應商披露及轉交。

得獎者亦會於抽獎活動之日起計5日內，以登記時提供的流動電話號碼透過電話或短訊方式獲個別通知。

此外，每一名得獎者必須按照主辦單位所提供的指示，於發出的通知起計14日內，在指定場地親自領取獎品。於領取相關獎品時，得獎者必須向主辦單位證明其已符合資格，包括出示其香港身份證正本，及香港政府衛生署發出的「新冠疫苗接種記錄正本及或電子記錄」，並須同時向主辦單位提供書面同意，以向政府核實相關接種疫苗的記錄。

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