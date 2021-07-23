▲ 【互聯網監管】商務部網信辦發科企對外投資指引 加強AI 5G合作、防走出去風險

中國近期加強對互聯網企業監管，商務部等部門日前（21日）通知已制定《數字經濟對外投資合作工作指引》，以推動數字經濟對外投資合作發展。《指引》列出11項重點工作，包括鼓勵企業加強與境外科技企業在大數據、5G、人工智能等領域展開合作，同時防範數字經濟走出去風險。

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《指引》指出，數字經濟是未來全球經濟量長的新引擎，各國紛紛將數字經濟視為重大戰略機遇，國際合作與競爭形成新形勢，形容加快數字經濟對外投資合作，將有利於實現數字產業化及產業數字化，培育經濟發展新動力。

11項重點工作中，《指引》鼓勵企業積極融入數字經濟全球產業鏈，除在重要的科技領域與境外科企展開合作，同時要求其加快設立海外研發中心、產品設計中心等，以及加強國際上下游產業鏈合作。

文中又提及加強數字經濟走出去的指導監管，包括完善走出的相關制度建設，表明會加強對外投資合作新業態新模式的監管。《指引》又要求數字經濟企業完善內部合規制度，遵守中國、海外及國際規則，妥善應對數字經濟審查及監管措施、提高知識產權保護意識，保護數據安全及個人信息、且關注反壟斷及加徵科技稅的新政策動向，做好應對準備。

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