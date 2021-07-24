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【樓市熱話】露台有甚麼用處？ 樓主稱普遍港人浪費了露台 網民：望樓景

理財智慧 08:00 2021/07/24

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現時買樓大多數都附有露台，但很多時候他們在露台晾衫或放置雜物，近日有網民於網上討論區發文，問覺不覺得香港人普遍浪費了露台，而樓主卻覺得露台應該給人坐下、放鬆一下。

接圖了解更多，樓主覺得露台的看法：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

【納米無明火】30歲港男公屋出身　400萬買入深水埗「納米樓」　面積200呎卻有兩個露台   【下一頁

 

此帖文一出，引來很多網民回應，大多數網民不支持樓主的看法，他們認為露台夠大才可以放鬆，如果是「樓望樓」如何放鬆呢？有附和的網民表示：「如果是獨立屋或住高層望海、望山就可以閒時在露台放鬆，但香港很多屋苑露台都是望隔壁」、「露台就是給人晾衫」、「望樓景？」、「現在的露台少到連腳都不可以伸直。」、「如果你住西貢獨立屋，坐露台隨時被餵蚊。」、「香港很熱，坐五分鐘好像焗桑拿一樣。」

 

 

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責任編輯：陳頌潔

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