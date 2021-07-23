【置業故事】精明買家揀宅　睇逾「半百」個放盤　998萬買西九四小龍

西九龍基建發展愈來愈好，該區不僅有鐵路連接，亦有其他主要幹綫通往各區，故區內樓盤向來有價有市。美聯物業黃永財說，長沙灣碧海藍天2座高層G室，實用面積501平方呎，兩房間隔，內櫳企理，剛以998萬元易手，實用呎價約19,920元。

代理指，據悉買家於全港各區睇樓多時，睇了逾「半百」個放盤，認為碧海藍天位置、配套佳，經比較後才購買上址。資料顯示，碧海藍天為「西九四小龍」之一，位處長沙灣臨海地段，以兩房為主，部分單位享維港景，同時鄰近港鐵荔枝角站及南昌站，生活配套及交通齊全，因此深受用家歡迎。

據了解，原業主於2008年3月以約395萬元購得單位，持貨13年，現帳面大賺603萬元，物業期內升值約逾1.5倍。

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