  • 34°C
香港時間 : 2021723日 (五) 16:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【置業故事】精明買家揀宅　睇逾「半百」個放盤　998萬買西九四小龍

股樓投資 15:51 2021/07/23

分享：

西九龍基建發展愈來愈好，該區不僅有鐵路連接，亦有其他主要幹綫通往各區，故區內樓盤向來有價有市。美聯物業黃永財說，長沙灣碧海藍天2座高層G室，實用面積501平方呎，兩房間隔，內櫳企理，剛以998萬元易手，實用呎價約19,920元。

代理指，據悉買家於全港各區睇樓多時，睇了逾「半百」個放盤，認為碧海藍天位置、配套佳，經比較後才購買上址。資料顯示，碧海藍天為「西九四小龍」之一，位處長沙灣臨海地段，以兩房為主，部分單位享維港景，同時鄰近港鐵荔枝角站及南昌站，生活配套及交通齊全，因此深受用家歡迎。 

據了解，原業主於2008年3月以約395萬元購得單位，持貨13年，現帳面大賺603萬元，物業期內升值約逾1.5倍。

延伸閱讀  何文田芳菲價單曝光　折實最平680萬起（附示範單位相）【下一頁 

    點擊圖片放大
    +9
    +8

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 長沙灣 美聯物業 碧海藍天

上一篇文章

【BNO移民】倫敦市長宣布將撥款90萬英鎊助港人　一文看清當地生活費

下一篇文章

【Mirror熱潮】Mirror現身屯門 部門6位同事疑請假追星 員工上網詢問應否「報串」被罵
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【公屋裝修】40萬將300呎公屋變身外國木屋 一家三口各擁自己天地 一個設計解決客廳採光問題
【公屋裝修】40萬將300呎公屋變身外國木屋 一家三口各擁自己天地 一個設計解決客廳採光問題
【職場熱話】晚上在家工作發現同事都在線上 一起為公司「賣命」 網民：香港人每個都是這樣
【職場熱話】晚上在家工作發現同事都在線上 一起為公司「賣命」 網民：香港人每個都是這樣
【疫苗抽獎】中信股份推總值149萬禮品抽獎 頭獎39萬日產七人車
【疫苗抽獎】中信股份推總值149萬禮品抽獎 頭獎39萬日產七人車
【疫苗抽獎】宏利公積金推疫苗接種大抽獎 送出超過850萬紅利單位回贈 頭獎價值高達85萬元
【疫苗抽獎】宏利公積金推疫苗接種大抽獎 送出超過850萬紅利單位回贈 頭獎價值高達85萬元
【納米無明火】財經主播成功上車 578萬購入海景460呎單位 棄升值能力高新樓 稱：有空間先似返個人
【納米無明火】財經主播成功上車 578萬購入海景460呎單位 棄升值能力高新樓 稱：有空間先似返個人
【職場熱話】先敬羅衣後敬人 佩戴電子手錶被取笑　網民：首富都是戴精工錶
【職場熱話】先敬羅衣後敬人 佩戴電子手錶被取笑　網民：首富都是戴精工錶