【ET講股通】梁耀康：監管風暴拖後腿 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

恒指全日跌401點，收報27321點，大市總成交1,395億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，跌市主因監管收緊，市傳滴滴（美：DIDI）或被要求從美股除牌，觸發市場憂慮，科技股全綫受壓。券商一沉百踩，快手 （01024） 、嗶哩嗶哩 （09626） 遭大行下調目標價。另外，市傳教育行業監管再收緊，教育股午後洗倉式下挫。

住建部擬問責調控不力的官員，內房股再走弱，恒大 （03333） 跌7%至7.26元。若有意吼內房股，宜選債輕、具實力的企業。

恒指重要支持26861點

港股向昨日提到的兩大情境發展，一邊波動區間下移，一邊向下重啟跌浪，重要支持看「兩雙腳」低位26861點。

體育用品股隨大市向下，安踏 （02020） 跌4.6%至169.8元，短綫宜止賺，待跌深一點再考慮買回。

鋼材股高息股可留意

基建股表現相對強勢，中車 （01776） 升4.7%至3.57元。擁光伏及電池概念的中冶 （01618） ，大升14.4%至2.55元。大摩唱好看45元，長城汽車 （02333） 升8.2%至34.2元。

強勢板塊跌，冷門板塊升，或反映股市開始調整。事實上，個別股份升勢未能帶起整個板塊，亦屬審慎訊號。

鋼材股相對強勢，可以留意，馬鋼 （00323） 升4.1%至3.59元。收息股亦可留意，香港寬頻 （01310） 升7.8%至9.36元。在整體市況不明朗下，高息股具收守力，明顯吸引到資金停泊。

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