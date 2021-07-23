【BNO移民】倫敦市長宣布將撥款90萬英鎊助港人　一文看清當地生活費

香港近年再興起移民，英國於去年宣布推出英國國民（海外）護照（BNO）移民計劃，港人可透過「5+1」計劃移民。倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）周四（22日）表示，倫敦市政廳將撥出90萬英鎊，助港人就業、房屋及教育。

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綜合媒體報道，簡世德稱，截至今年3月，已有逾3.4萬名港人申請BNO簽證，不過因受新冠肺炎疫情響，有不少人仍未出發前往英國。英國內部預料，首年將有12.3萬人至15.3萬名港人移居英國。他小預料，有達三分之一的港人會選擇倫敦，而當地（倫敦）有大量空缺職位，市政廳將撥出90萬英鎊予社區和當地組織。簡世德又指，將與Hong Kong Assistance and Resettlement Community (HKARC)、英國港僑協會等機構合作，提供就業、教育等方面建議。

有人質疑，市政廳所撥出的90萬英鎊，作用不大；簡世德強調款項為市政廳的資金，倫敦自治市政府 (council)另有資金，協助需要幫助的港人。至於有關歧視問題，簡世德指，在新冠肺炎疫情下，有關歧視華人及亞裔的罪案已有所回落。

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責任編輯：黎淑雯