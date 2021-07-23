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潮濕天氣易惹蟲 　4招輕鬆驅趕衣魚

理財智慧 16:27 2021/07/23

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香港位於亞熱帶，有近半年時間氣候極為溫和，在5月至8月的天氣炎熱潮濕，如不好好整理家中雜物，長時間積累下來，則較易滋生各種昆蟲。當中最為人熟悉多是床蝨（又被稱為木蝨），除此之外，其實衣魚也是一種因潮濕而發起的昆蟲，牠們不但會侵食衣物及書本，更有機會引起敏感人士的過敏反應，今期會講解驅除蠹魚（衣魚）的方法，避免對家居物品造成破壞。

蠹魚俗稱衣魚、書蟲，為有銀色鱗片及觸角的長形昆蟲，多棲息於暖和、陰暗及潮濕的環境，以醣類、纖維類及蛋白質為主食，紙皮、書報、漿糊、泥、衣物（如含漿的棉、人造纖維、麻布）及毛髮也是牠們的食物，經常會現身於書中、床底、衣櫃內、罅隙，甚至廚房也會有衣魚的存在。

衣魚的行動速度極快、生命力強，於合適的溫度濕度（95%）更可以生產超過百顆卵，所以落地生根後會蔓延得很快，因此香港潮濕的春天及雨季夏天也是牠們繁殖的好時機。衣魚的糧食主要為紙皮、書報、泥、衣物及掉落毛髮等，其身驅不會帶有太多細菌，不會傳播致命疾病，整體而言對人體基本上無害。

在衣魚滋生情況未太嚴重時，可直接以吸塵機吸走衣魚，也能使用適量殺蟲劑。在未到太嚴重階段前，也應防範於未然，只要在日常生活中保持良好習慣，用4招即能驅蟲。

一、拒絕堆積紙皮及雜物

衣魚不是無中生有的昆蟲，近年流行網上購物所用到的包裝，便可能會被衣魚依附。以淘寶為例，網購得來的紙皮箱包裝，大家未必清楚它們原本存藏的環境如何，當時是否已有衣魚匿藏，所以收到包裹，應該立刻扔掉，不要把包裝堆積在家中。也要定期清理走舊報紙和雜誌，避免過多紙類雜物供衣魚食用。

二、氣味驅趕法

衣魚對氣味十分敏感，多出現於櫃內等陰暗處。如想以氣味驅趕衣魚，戶主可於陰暗櫃內放置臭丸或是防蟲片。若不喜歡臭丸氣味，或是家中有孕婦小孩不適合用含有除蟲菊成份的除蟲劑，為免影響他們健康，戶主可使用植物精油及香包，這也可有效驅趕衣魚。

三、勤燙衣服

衣魚會於衣服上產卵，但高溫為和乾燥的地方會使衣魚卵死亡。戶主洗好衣服後，不妨燙一燙衣物才收進衣櫃內，衣魚卵死亡牠們便不會出生。戶主應在把衣服收納時仔細觀察有沒有衣魚卵在上面，這也更有效改善衣魚問題。

四、保持家居乾爽

衣魚活躍及繁殖於潮濕的空間，不少人反映秋冬從沒有見過衣魚，因此保持環境乾爽才是最佳根治衣魚問題的方法。降低室內濕度的方法不外乎使用抽濕機，也可以加設濕度計於家中，以便觀察有沒有把家裡的濕度維持於55至60度左右。大範圍環境維持乾爽外，於衣魚經常躲藏的地方，如衣櫃也可放入除濕劑。衣物間中要曬曬太陽，洗過的衣物確保乾透才收進櫃內，另外不常穿的衣物也建議收進膠袋內包裹好才收藏，以免成為衣魚的落腳地，並因衣魚要被侵食破損。

*資料由裝修平台「裝修佬」提供

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責任編輯：黎淑雯

 

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