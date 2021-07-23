【Mirror熱潮】Mirror現身屯門 部門6位同事疑請假追星 員工上網詢問應否「報串」被罵

全城為Mirror，Error狂熱，不少女性為見他們一面，無論什麼時候都會等。ViuTV在23日為奧運做活動，邀請了16子做嘉賓，前幾天已經聽聞有粉絲訂酒店、在商場霸位等明星。近日有網民於網上討論區發文，指回到公司發現只有兩個人上班。

網民經歷：

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不少網民覺得樓主非常無聊，直言：「他們請假做什麼關你甚麼事？」。樓主回應，老闆非常討厭明星和藝人，誰在他面前說娛樂圈的事都會被他罵。而且兩個女同事是用外出工作為藉口請假，是有薪的。網民稱：「那你說完以後就要以同一個月薪做六個人的事了，恭喜你！又離成功人士的生活邁進一大步！」

【樓市熱話】以Mirror成員起名的樓盤 一眾網民直呼想買 更稱：「老公們賣腎都搞唔掂！」【下一頁】

有人指該男同事可能是去動漫節買手辦，而不是去追星。亦有人說：「我老闆都放假喎，唔通都係追Mirror？」網民建議樓主可以貼Mirror的照片在桌面，同事會對他好，「咁都唔識利用？」

現場照片：

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責任編輯：張瑋婷