【教育股暴瀉】新東方6度觸發冷靜期照瀉逾4成　內媒：多市收到限制學科培訓機構上市文件（第二版）

▲ 【異動股】教育股突暴瀉 新東方多次觸發「冷靜期」股價逾４成

中資教育股午後突然暴跌，新東方 （09901） 跌幅曾達5成，創新東方回港上市後新低。內地社交平台下午流傳文件截圖指，當局擬禁止學科類培訓機構上市融資，最新有內媒指內地多市已收到俗稱「雙減（減輕學生作業負擔、減輕校外培訓負擔）」相關文件。新東方於周五下午2時跌幅突然擴大，全日6度觸發港股市調機制，但每次「冷靜期」結束後，新東方跌幅都未見休止。

新東方於周五下午2時17分、2時28分、2時59分、3時05分、3時13分、3時24分，6次觸發市調機制，令5分鐘內股價價格升跌受限制。

新東方股價最低見25.2元，較周四股價「腰斬」，於尾市30分鐘終於稍見喘穩，收報30.2元，跌41%，成交26億元，公司最新市值僅518億元。

新東方在線 （01797） 、思考樂教育 （01769） 跌幅也逾20%，新東方在線全日跌28%報5.92元，思考樂教育跌29%報2.53元。3家教育股成為港股即市最差表現股份。

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目前內地社交媒體流傳文件截圖宣稱名為「關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見」通知，並由「中共中央辦公廳」及「國務院辦公廳」共同印發。

文件有條文提及，學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作。上市公司不得通過股票市場融資投資學科類培訓機構資產。外資不得通過兼併收購、受託經營、加盟連鎖等方式參股學科類培訓機構。

直至收市後，內地傳媒財新報道稱，內地多地市級地方教育部門工作人員已收到該份文件，將就此開展監管工作，意味著政策已正式落地。

▲ 新東方等在線教育平台大跌之際，內地社交平台流傳文件收緊學科培訓機構資本運作

國務院本周印發文件明確五方面25項重點任務，其中金融領域重點，推進公平競爭審查全覆蓋，對壟斷和不正當競爭進行規範治理，當中提及依法查處平台企業壟斷案件，圍繞醫藥、公用事業、建材、教育培訓等重點民生領域開展反壟斷執法，切實維護市場公平競爭秩序。

（第二版新增﹕傳政策已正式落地）

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