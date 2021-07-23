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【教育股暴瀉】新東方6度觸發「冷靜期」股價跌逾4成　內地流傳收緊學科培訓機構上市文件

當炒股 16:53 2021/07/23

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【異動股】教育股突暴瀉　新東方多次觸發「冷靜期」股價逾４成

中資教育股午後突然暴跌，新東方 （09901） 午後跌幅不斷擴大，跌幅曾達5成，創新東方回港上市後新低，內地社交平台目前流傳文件截圖指，當局擬禁止學科類培訓機構上市融資，暫未知文件真偽。新東方於下午2時跌幅突然擴大，全日6度觸發港股市調機制，但每次「冷靜期」結束後，新東方跌幅都未見休止。

新東方於下午2時17分、2時28分、2時59分、3時05分、3時13分、3時24分，6次觸發市調機制，令5分鐘內股價價格跌幅受限制。新東方最低見25.2元，較周四股價「腰斬」，於尾市30分鐘終於稍見喘穩，收報30.2元，跌41%，成交26億元，公司最新市值僅518億元。

新東方在線 （01797） 、思考樂教育 （01769） 跌幅也逾20%，新東方在線全日跌28%報5.92元，思考樂教育跌29%報2.53元。3家教育股成為港股即市最差表現股份。

中信證券：內地「雙減」聚焦三方向　學科類機構或不能上市 、建議盡早轉型，可見【下一頁】

好未來、高途美股盤前挫近50%，可見【下一頁】

    點擊圖片放大

目前內地社交媒體流傳文件截圖宣稱為「中共中央辦公廳文件」，聲稱要求學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作。上市公司不得通過股票市場融資投資學科類培訓機構資產。外資不得通過兼併收購、受託經營、加盟連鎖等方式參股學科類培訓機構。

新東方等在線教育平台大跌之際，內地社交平台流傳文件收緊學科培訓機構資本運作

國務院本周印發文件明確五方面25項重點任務，其中金融領域重點，推進公平競爭審查全覆蓋，對壟斷和不正當競爭進行規範治理，當中提及依法查處平台企業壟斷案件，圍繞醫藥、公用事業、建材、教育培訓等重點民生領域開展反壟斷執法，切實維護市場公平競爭秩序。

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港股 教育股 反壟斷 異動股 新東方在綫（01797） 新東方—S（09901） 思考樂教育（01769）

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【新股IPO】華爾街投行：中國企業「棄美赴港」上市或成唯一出路　港交所照跌3.5%（附短片）

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