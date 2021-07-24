【人工智能】USC 研AI想像力系統機械人　可憑空想像不同畫面

▲ 美國南加州大學研究團隊日前展示了可以發揮想像力的 AI系統，機械人可憑空想像出不同的場景。(美國南加州大學官方照片)

人工智能（Artificial Intelligence, AI）雖擁有近乎「零瑕疵」的虛擬人臉，卻沒擁有人類的想像力，但美國南加州大學（University of Southern California，USC）近日在此範疇上取得重大突破。該校研究團隊日前展示了可以發揮想像力的 AI系統，機械人可憑空想像出不同的場景。

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該研究團隊表示，他們運用了「Deepfake」技術，讓機械人可分開學習不同人及事物的外形、動作和情境。他們強調是次研究並非使用單張圖片學習的傳統方式，而是一次用一組互相不存關聯性的圖片，讓AI運用「脫鉤」（Disentanglement）概念以進行特徵分析。他們稱此為「可控脫鉤圖像學習」（Controllable Disentanglement Representation Learning），訓練AI 想像的能力。

該研究團隊的其中一名成員Yunhao Ge稱，人類的大腦可輕易解構過往學習到的人和事物，根據其不同的特徵，如形狀和顏色等，聯想出現實不存在的圖像。故他們需利用人工神經網路技術，才可設計到可發揮想像能力的AI系統。

他們深信這項技術可用於醫學治療，當中AI可透過脫鉤聯想能力同時分析成千上萬種不同藥物的特性，繼而透過分析以組合新的藥物配方，有助減少新藥物研發的時間。

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責任編輯：陳泳如