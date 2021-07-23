【電動車】鴻海夥日本電產成立合資公司　擬共同研發摩打製造技術         

▲ 鴻華先進科技將與日本電產株式會社合作，計劃於台灣成立合資公司。(鴻海科技集團官方照片)

台灣鴻海科技集團（Hon Hai Technology Group）近期積極研發電動車關鍵技術，盼當地電動車產業中佔一席位。該集團日前宣布旗下鴻華先進科技（Foxtron Vehicle Technologies ）將與日本電產株式會社（Nidec Corporation）合作，計劃共同於台灣成立合資公司。

【每日焦點】Instagram新增「Stories」翻譯功能 Clubhouse解除用戶註冊限制

鴻海指，該合資公司總部將設於台灣，並預計在2022年成立。其主要業務將包含摩打電機系統及各種相關產品的技術研發、生產電動車及市場銷售。

該企續稱，此合資公司將結合其在資訊及通訊科技領域中累積的技術能、鴻華先進在電動車領域及開放平台的設計研發能力、以及日本電產在動力系統的高性能，共同發展一系列摩打電機技術及產品。

鴻海預計此合資公司將可為其提供穩定的摩打電機系統，日本電產則有望藉此合作擴大市場及增加客戶。

【Clubhouse熱潮】Clubhouse正式解除邀請碼限制 開放全球用戶加入

【Google】搭車不怕擠迫 Google Maps推交通工具擠迫度預測

責任編輯：陳泳如