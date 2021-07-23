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美國男子當眾求婚被拒 女友落荒而逃 (多圖)

環球社會熱點 15:40 2021/07/23

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求婚是人生大事，自然希望留下難忘回憶。美國有男子卻經歷超越難忘的求婚經歷，他在周四（22日）於棒球賽事中，在球場當眾向女友求婚，全程被更被球場大螢幕直撃。但女友似乎害怕，最終落荒而逃，男友亦一臉尷尬。

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網上流傳的影片顯示，在美國職棒小聯盟3A等級的伍斯特紅襪隊（Worcester Red Sox）的一場賽事中，一名男子趁賽事休息期間，突然當眾單膝下跪，在觀眾見證下，拿出戒指向女友求婚，求婚過程更被球場大螢幕直擊。所有觀眾乘機起哄，紛紛拿起手機拍攝，等待見證浪漫時刻。

但女友似乎並不受落，竟嚇到用手掩著嘴巴及搖頭拒絕，並表示「我要走了」，然後逃離現場，獨留一臉尷尬的男友跪在地上。

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據消息人士透露，男子早已計劃好求婚，而且亦安排雙方家長現場觀看賽事，順便見證求婚過程，但沒想到現實未能盡如他意。

伍斯特紅襪隊公關副總裁萬利斯（Bill Wanless）指，球隊事前並不得悉事件，亦絕對不是增加曝光的噱頭，是真實求婚失敗經歷。

責任編輯：郭麗明

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