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英國超市供應短缺 英版「安心出行」非單一原因

環球社會熱點 15:21 2021/07/23

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英國周一（19日）起取消多項疫情限制措施，惟保留自我隔離政策。英國多間超市近日出現貨物供應斷層，亦被指與自我隔離政策有關。有英國媒體分析表示，重型貨車司機人手短缺亦是成因之一。英國政府更新免隔離職業名單，繼續未涵蓋零售業員工。

英國自我隔離員工多 零售業再受重創 【下一頁】

英國近日多間超市出現貨物供應緊張，包括雪糕、飲料、瓶裝水、啤酒及沙律等貨物供不應求。英國零售商協會（BRC）警告，大量員工接獲英國國民保健服務（NHS）的追蹤檢測系統程式（即英版「安心出行」）通知，因成為密切接觸者需自我隔離，導致商舖人手短缺，無法維持正常營業時間和及時補貨。有零售商指，部分地區店舖員工數目大減3成。

超市缺貨情況

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除零售店外，工廠也是受災行業之一。英國肉類加工商聯會（The British Meat Processors’ Association）估計，業界疫情爆發後有6分1職位出現短缺，現時再有5%至10%員工需自我隔離，人手不足問題雪上加霜。據悉，類似情況亦在麵包加工廠等廠房出現，加工程序被逼中斷。

另有分析指出，重型貨車司機短缺也是今次超市缺貨成因之一。英國物流公司估計，英國缺少最少9萬名重型貨車司機，嚴重拖慢供應商向超市倉庫發貨時間。

英國救護車等5個鐘先到 千名醫護隔離唔夠人 【下一頁】

BRC呼籲英國政府應豁免零售業前線員工，及供應商自我隔離要求，希望只要員工完成疫苗接種，或病毒測試結果呈陰性，即可復工。據悉，零售商已準備招聘過千名臨時員工，應付當前危機。

英國政府公布豁免行業名單

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英國政府周四（22日）公布免隔離職業名單中，仍然未涵蓋零售行業。當局強調並非行業員工全面豁免，僅限相關行業完成接種疫苗人士免除隔離，病毒測試結果呈陰性者依然需接受隔離。

責任編輯：李俊儀

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