德國女記者抹泥上身扮幫手救災 遭停職處分（有片）

德國上周發生嚴重水災，導致多人死傷，至今仍有逾百人下落不明。德國有電視台近日到訪災區，拍攝災情及幫忙清理。但有民眾發現，電視台女記者未有真正落手幫忙，只是在身上抹泥扮有幫忙。女記者最終被電視台停職。

德國水災嚴重 保險或需賠近50億歐元 【下一頁】

德國RTL電視台近日發布新影片，提及39歲女記者奧倫（Susanna Ohlen）到訪災區﹑北萊茵威斯特法倫州（North Rhine-Westphalia）的巴特明斯特艾費爾（Bad Munstereifel），幫忙清理受災區域。

然而有民眾途經拍攝現場，發現奧倫原來並無親手清理災區，只是用手把地下的泥土抹在身上，假裝有參與清理。待一切就緒，轉身走向攝影師，開始錄製節目。民眾把整個過程拍攝下來，並將影片上傳到Twitter。

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事件曝光後，RTL電視台回應表示，指奧倫的做法有違編採原則及電視台的標準，因此以停職處罰奧倫。奧倫事後有在社交平台發文就事件道歉，表示不會再犯下同樣的過失。奧倫自2008年起在RTL電視台，曾經主持多個節目。

西歐4國水災188人死 默克爾訪災區驚呼可怕 【下一頁】

西歐多國上周遭遇大雨，引發多地發生嚴重水災，德國西部及比利時為重災區。今次天災中共奪去近200人的性命，造成難以估量的金錢損失。

責任編輯：吳漢培