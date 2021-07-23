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【英國疫情】救護車等5個鐘先到 千名醫護隔離唔夠人

環球社會熱點 14:46 2021/07/23

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約千名英國國民保健服務（NHS）醫護人員隔離，部分民眾要等長達5小時才能登上救護車。

英國堅持如期於周一（19日）解封，確診數字持續上升，約千名英國國民保健服務（NHS）醫護人員隔離。英媒報道，不少民眾需致電15至20分鐘才能成功叫救護車，甚至更要等長達5小時才能登上救護車。

【新冠疫苗】歐盟過半成人已接種 未達7成目標 【下一頁】

英國目前僅豁免已完成接種兩劑疫苗的NHS醫護隔離，但部分人怕會傳染給親友，即使獲得豁免仍決定隔離。英媒《太陽報》報道，英國有約千名NHS醫護需要隔離無法如常工作，導致醫護人手緊張。

部分救護車服務信托公司有多達5%的員工要隔離。但救護車服務需求不斷上升，英國當局上周每天接獲1.8萬個求助電話，是一年以來的最高水平。

該報引述一間救護車服務信托公司内部人士指，由於大量緊急熱綫接綫生和醫護停工，部分患者要等數天才獲得援助。

據悉，有接綫生表示很多患者打足15至20分鐘電話，甚至是更長時間才能成功接通熱綫求助，而有時救護車需要5個小時才順利到達現場接載患者。

【英國疫情】自我隔離員工多 零售業再受重創 【下一頁】

倫敦救護車服務信托公司周四（22日）發布緊急警報，指疫情升溫加上酷熱天氣導致緊急熱綫求助個案急增。該公司周一（19日）共接獲7,592宗求助，較平日繁忙時段多出2,000宗。

醫護只能優先處理病情危急的患者，而其餘沒有即時生命危險的患者輪候時間達到數小時。

英國有研究表明，英國版「安心出行」防疫追蹤手機應用程式（App）平均每日通知13萬人隔離，英國料有200萬人需要隔離。

責任編輯：鄭錦玲

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