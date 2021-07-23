▲ 【恒大3333】瀋陽支持國企增持盛京銀行 恒大或失控制權、鄭裕彤家族等香港富豪持股

中國恒大（03333）債務問題成近期市場焦點，恒大屢傳出售或分拆資產減債，恒大為大股東的盛京銀行（02066）最新公布，瀋陽市常務副市長高偉7月22日在盛京銀行調研時後稱，支持市屬國企增持該行，令外界關注恒大的盛京銀行股權處置。

「盛京銀行作為政府的銀行，我們自己的銀行，要全面加強黨的領導，回歸本源，服務本土和實體經濟，加快建設成一家好銀行。」高偉續指，市委、市政府高度重視盛京銀行改革發展，支持國企在行業監管部門指導下，逐步增持盛京銀行股份。

盛京銀行和恒大之間的優惠貸款和債券購買等交易，近期惹起關注，瀋陽市官員最新言論被視為對恒大大股東許家印的壓力。

盛京銀行最新報6.9元，無成交，H股市值約161.5億港元。以恒大持有32億內資股計，持股市值達221億元。

恒大債息從高位回落 分析﹕不預期明年恒大債券出現違約，可見【下一頁】

據盛京銀行最新年報，恒大持有盛京銀行總股本36.4%，為公司單一最大股東，瀋陽市國企「瀋陽恒信」持有5.45%。

盛京銀行當年在香港H股上市，獲不少和許家印友好的香港富豪支持，鄭裕彤家族、張松橋、中南金融莊友堅羅琪茵夫婦、孫粗洪最新都持有逾5%的盛京銀行H股股本，以總股本計，則分別持有2%至4.8%不等。

華置（00127）大股東劉鑾雄、「甘比」陳凱韻於2016年已經入股逾5.77億股盛京銀行，每股作價約12元，涉資69億元。陳凱韻今年初披露，場外減持至1.07億股或4.57%H股股本，當時交易每股平均作價6.5元。

甘比沽盛京銀行H股套現近6億 持股減至4.6%

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編輯：麥德銘

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