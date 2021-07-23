【疫市營銷】無印良品力拓中國業務　計劃2024年起每年增50店

▲ ​​​​​​​《日經新聞網》報道，「無印良品」將加快在中國開店的進度，計劃從2024財年起每年在中國開設50間店。

中國消費者支出正開始加速增長。有報道指，「無印良品」將加快在中國開店的進度，計劃從2024財年起每年在中國開設50間店。

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《日經新聞網》報道，「無印良品」日前表示，將從2024財年起每年在中國開設50間店，開店速度是目前的兩倍。即將於9月就任良品計劃社長的專務董事堂前宣夫指，在中國市場「無印良品」的商品價格給予消費者較高的印象，令顧客範圍不夠廣泛，故未來將在中國擴大賣場面積和商品數量，以拓展新客群。

事實上，「無印良品」在歐美的業務持續低迷，故近年有意將加強中國業務。品牌自2005年進駐中國市場，截至5月底，在中國門市數量已達到294間，佔整體的3成。堂前宣夫強調，日本和亞洲市場是該品牌的增長支柱，預計今年財年東南亞業務的利潤將按年增長55％，達到266億日元，與日本國內業務基本持平。



雖然中國市場有望為「無印良品」帶來可觀的收入，不過，報道指出，品牌於該市場營運仍需面對不少挑戰，包括新疆棉風波。

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責任編輯：蘇穎琪