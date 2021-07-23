【東京奧運】合味道紀念館香港推「清仔x奧運Foodie套裝」　限量200份售150元

▲ 東京2020奧運會今日（23日）開幕，由7月23日至9月5日，合味道紀念館香港獨家推出全新「清仔x奧運Foodie套裝」。（日清提供圖片）

東京2020奧運會今日（23日）開幕，為慶祝這項體壇盛事，由7月23日至9月5日，合味道紀念館香港獨家推出全新「清仔x奧運Foodie套裝」，並特別打造以奧運為主題的活力打卡位，號召全民為運動員打氣。

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「清仔x 奧運Foodie套裝」包括限量清仔奧運版手提袋、噴霧運動水壺，以及從合味道、出前一丁及日清思樂都穀物麥片三大品牌挑選的熱門產品，將獨家於禮品店發售，套裝限售200份，定價為$150。

[奧運限定] 清仔奧運手提袋－手提袋特別為東京2020奧運會設計，印上清仔提著火炬，為運動員打氣的圖案。

[日清特別版] 噴霧運動水壺

[升級版] 合味道杯麵鮮蝦味－麵條採用了升級配方，與湯底融為一體，帶來更掛湯的享受。

[大熱] 出前一丁杯麵黑蒜油豬骨湯味

[新口味] 日清思樂都 焦糖果仁穀物麥片－新麥片加入焦糖醬包裹著每粒脆口的穀物小球，配上與焦糖味十分搭配的香脆腰果、杏仁及南瓜籽配料。

紀念館內更換上運動裝的清仔清妹準備好和大家見面，更有3大工作坊，包括我的合味道工作坊、出前一丁工作坊及穀物麥片工作坊，訪客可提前於網上預約參加工作坊（www.cupnoodles-museum.com.hk）。

合味道紀念館香港

地點： 尖沙咀中港城2樓26-35號舖

開放時間： 星期一、二、四、日：11:15am - 8:15pm；

星期五、六及公眾假期：11:15am - 9:15pm；

星期三休館

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責任編輯：朱悅瀅

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