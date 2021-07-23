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【新股IPO】華爾街投行：中國企業「棄美赴港」上市或成唯一出路　港交所照跌4%

新股IPO 14:32 2021/07/23

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【新股IPO】華爾街投行：中國企業「棄美赴港」上市或成唯一出路　港交所照跌4%

滴滴（美：DIDI）赴美闖關上市後，引起監管機構對互聯網企業的數據安全隱憂，有關部門出台文件限制中國企業赴國外上市。據外媒報道指，全球投行正在爭相考慮將中國企業的IPO轉移至香港進行。

外電報道引述投行人士指，因中國監管機構的干預，所有原本計劃前往美國上市的中國企業，均有考慮是否能夠轉至香港上市。但因香港的上市規則更加嚴格，例如有最低的盈利要求，不少公司或難以在香港進行首次公開募股。如原本赴美上市的公司，今年籌劃轉至香港上市，最好的情況是2022年能夠完成上市，最壞的情況是無法上市。

香港交易所（00388）近期已因應內地企業盛傳暫緩美國上市而大升，但周五港股走勢偏弱，成交維持低位，港交所股價最新不升反跌4%，暫報519元，成交24億元。

瑞銀CEO：若內地企業赴美上市遇困難可幫忙來港，可見【下一頁】

報道又指，對於高盛、摩根士丹利等華爾街大行而言，為中國企業提供IPO相關服務，利潤十分豐厚，僅今年上半年，中國企業就IPO支付的費用已經為其帶來4.6億美元的收入。

有投行人士透露指，目前，業務中包含大量數據處理的公司，最先一錘定音，將上市計劃轉移至香港，但如非業務與數據有關，相信不少公司仍然會選擇先觀望，而不是急著轉移上市地點。隨著未來越來越多中國企業有迫切上市的需要，若企業不能等待觀望，香港將成為其境外上市的唯一選擇。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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