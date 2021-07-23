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【銀行股】摩通：港銀未來12個月上行空間較大　看好兩股並調高目標價

股市 16:05 2021/07/23

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摩通預期，港銀未來12至18個月的股價上行空間多於下行空間。

由於缺少強勁催化劑推高盈利預測，香港銀行股在最近幾個月都於區間上落。摩通預期，港銀上半年業績難以帶來驚喜，但中期正面趨勢變得更加清晰，預期港銀未來12至18個月的股價上行空間多於下行空間，並看好中銀香港 （02388） 和恒生銀行 （00011）

摩通料聯儲局2023年或只加息一次，詳見【下一頁】

摩通認為，港元拆息處於歷史低位，反映淨息差於今年上半年繼續維持下行趨勢。至於淨息差會否擴闊，考慮到港美息差收窄，聯儲局未來12個月內不大可能加息，意味著淨息差擴闊將取決於商業信貸需求會否改善。該行相信，在良好的股市環境帶動下，手續費收入動力會好過預期，可以部份抵銷淨息差壓力。但整體而言，摩通預計，銀行今年撥備前利潤（PPOP）要錄得增長，並非易事。

資產質素方面，隨著第一及第二階段預期信貸損失（ECL）進一步釋放，信貸成本下降的趨勢會在今年上半年延續，而較低的信貸成本，將促使港銀今年年度盈利溫和回復。至於規模較小的銀行，由於去年其信貸成本較高，預料今年將能夠受惠於更好的基數效應。

花旗看好邊間銀行中期業績最好？詳見【下一頁】

虛擬銀行方面，摩通認為，雖然虛擬銀行發展策略亦較為進取，未來亦會得到更多市場份額，但相信在未來12至18個月內，未會對港銀的投資表現構成大影響。

整個版塊中，摩通看好中銀香港及恒生銀行，認為兩間銀行能夠在未來12至18個月業務復甦情況下受惠最大。該行上調中銀目標價至33.3元，並上調恒生目標價至172元，評級為「增持」。

傳統股強勢回歸，留意更多傳統股消息

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編輯﹕謝智聰、賴奕羚

港股 拆息 傳統經濟股 虛擬銀行 銀行 增持 加息 美國聯儲局 中銀香港（02388） 恒生銀行（00011）
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