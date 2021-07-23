【疫市營商】Crocs疫情下突圍　4至6月銷售額創同期新高

▲ 在截至6月30止的三個月內，Crocs銷售額達到創紀錄的6.4億美元，幾乎是去年同期的兩倍。

疫情導致不少品牌大受影響，但有品牌卻反能在疫情下突圍，當中包括連鎖鞋店Crocs。在截至6月30止的三個月內，Crocs銷售額達到創紀錄的6.4億美元，幾乎是去年同期的兩倍。

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BBC News報道，Crocs首席執行官Andrew Rees指，因疫情關係，消費者已經捨棄時尚，轉向選購舒適的鞋履來搭配他們的日常服裝。他續指，繼續看到全球消費者對 Crocs 品牌的強勁消費需求，4月份預測銷售增幅高達50%，全年估算則預期今年的收入將增長多達 65%。

事實上， Crocs今年亦很積極推廣品牌，除了持續推出不同新款外，亦先後與Balenciaga、Justin Bieber、KFC等聯乘合作，令品牌話題性大增。該公司表示，Crocs對其業務非常樂觀，亦相信其客製化鞋扣款「Jibbitz」系列，可以再進一步帶動品牌未來的增長。展望未來，公司還將專注於亞洲市場，尤其是中國的名人活動，看俏充滿長期的增長機會。

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責任編輯：蘇穎琪